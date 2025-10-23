Reprodução/ Instagram @anamariabragaoficial Tati Machado e Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 76 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para se pronunciar sobre o episódio inusitado que protagonizou durante a última edição do "Mais Você". A loira deixou o programa após uma indisposição enquanto a atração era exibida ao vivo.







"Quando acontece algo que só nós mesmas podemos resolver. Hoje foi o dia um atípico, mas graças a Tati Machado, que salvou o dia, deu tudo certo", começou a titular, em referência à jornalista que a substituiu temporariamente.





Machado ainda se compadeceu pela situação enfrentada por Ana Maria e afirmou que já fez coco nas próprias calças. "De escorrer na perna e tudo. Com todo respeito, gente", revelou Tati. "Uma cagada dessa. Quem nunca?", questionou-se Braga.

Ana Maria ainda aproveitou a ocasião para admitir ao público que esta não é a primeira vez que um acontecimento desse tipo ocorre com ela. No entanto, na primeira vez, a apresentadora conseguiu ir ao banheiro antes do "Mais Você" começar. "Teve uma vez, acho que há um ano, fiquei apertada e saí correndo. Tive que sair do programa", contou.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, os internautas se divertiram com a confissão da titular do programa matinal da Rede Globo, desejaram melhoras a ela e opinaram que outras famosas não teriam coragem de admitir a "caganeira" aos espectadores.

"Euzinho nunca conseguiria sair de uma situação dessa assim plena. Aprendendo com a melhor todos os dias", disse um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Falem o que for, mas qualquer outra apresentadora inventaria uma desculpa. Ana é super transparente", pontuou um segundo.

"A substituta a altura é a Tati. Eu vejo muito ela nas manhãs da Globo quando a Ana Maria decidir se aposentar para curtir a família e a vida", observou uma terceira. "O tanto que eu ri na hora que a Ana abandonou o programa", divertiu-se uma quarta.