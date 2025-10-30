Reprodução/Internet William Bonner deixa o Jornal Nacional em 3 de novembro

William Bonner, dono do "Boa Noite" mais famoso do Brasil, se despede do Jornal Nacional. O jornalista, que é editor-chefe da atração, anunciou em 1º de setembro que deixará a apresentação do programa.

O cargo será assumido por César Tralli a partir de 3 de novembro. Com mais de 29 anos à frente do maior jornal do Brasil, Bonner coleciona momentos marcantes comandando a atração.

Ao longo de quase três décadas no Jornal Nacional, o jornalista participou de coberturas históricas e presenciou o avanço da tecnologia, o surgimento das redes sociais e a crescente interação do público com a televisão, algo inimaginável nos anos 1990. Também acompanhou a forte concorrência entre o telejornal e as plataformas de streaming. Entre os eventos cobertos estão guerras, mortes de papas e outros fatos de grande relevância internacional.

Confira 7 momentos marcantes na carreira do jornalista.

1 - 11 de setembro

O 11 de setembro de 2001 foi um dos maiores ataques terroristas da história, ocorrido nos Estados Unidos. Na ocasião, dois aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas, do World Trade Center, em Nova York, provocando o desabamento dos edifícios e centenas de mortes.

William Bonner e sua então esposa, Fátima Bernardes, cobriram o fato, fazendo com que o Brasil sintonizasse a Globo para acompanhar os desdobramentos do acontecimento histórico.

2 – Caravana “JN” e “JN no Ar”

Em anos eleitorais, 2006 e 2010, Bonner comandou o Jornal Nacional em diferentes cidades pelo Brasil. Em 2006, viajou de ônibus acompanhado pela equipe de jornalismo e por Pedro Bial. Em 2010, percorreu os estados de avião junto com Ernesto Paglia.

Em entrevista ao Conversa com Bial, ele relembrou um dos momentos mais marcantes:

"Acho que de tudo que eu vi, e me emocionei muito, Juazeiro do Norte foi o máximo. Não vou esquecer nunca a imagem de você [Bial] erguendo o chapéu fazendo um movimento e milhares de pessoas fazendo isso com você. Que comunhão linda nos pés do Padre Cícero", disse.

3 - Despedida a Tim Lopes

Um dos momentos mais marcantes foi a cobertura da morte de Tim Lopes, assassinado durante uma reportagem investigativa sobre o tráfico no Rio, em junho de 2002.

"Tim, você sabe que em dias tristes como o de hoje, nós costumamos evitar o 'Boa Noite', deixando que o silêncio dos estúdios mostre toda a eloquência da nossa dor. Mas hoje decidimos fazer diferente. [...] Em vez do silêncio, o nosso aplauso" , disse Bonner ao término do jornal.

As palmas do apresentador contagiaram toda a redação, que aplaudiu de pé.

4 - Morte de Roberto Marinho

Com a morte de Roberto Marinho, fundador da TV Globo, Bonner foi responsável por ler a carta escrita pelos filhos do empresário. Emocionado, ele interrompeu a leitura várias vezes, suspirando antes de retomar:

"Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação... [...] este é o nosso compromisso [...] Eu vou concluir..."

Encerrando, disse:

"Assinam a carta Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Até amanhã", finalizou.

5 - Prêmio Emmy

Em 2011, o Jornal Nacional recebeu o Emmy Internacional pela cobertura da ocupação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Bonner foi escolhido para fazer o discurso de agradecimento em Nova York. Ao voltar ao Brasil, exibiu a estatueta na bancada da atração:

"O Jornal Nacional foi premiado, o jornalismo da Globo foi premiado, o telejornalismo brasileiro foi premiado. O público brasileiro exige essa qualidade, e é por este motivo que decidimos colocar o troféu na mesa, para dividir com o público", disse.

6 - Coberturas e debates eleitorais

William Bonner desempenhou papel central em coberturas eleitorais, desde a mediação de debates até a divulgação dos resultados. Um dos momentos mais marcantes ocorreu no segundo turno de 2022, entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

7 - Nascimento dos trigêmeos

Em um episódio especial, Bonner não estava na bancada quando o jornalista Carlos Nascimento anunciou o nascimento de seus trigêmeos:

"Uma boa notícia me faz substituir William Bonner. Nasceram hoje os filhos dele e de Fátima Bernardes. Os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, e a mãe, passam bem, em um dia de alegria para todos nós. Boa noite", informou.