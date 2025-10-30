Reprodução/TV Globo César Tralli fala pela primeira vez sobre sua ida para o Jornal Nacional

César Tralli iniciou as rodadas de despedidas do Jornal Hoje durante uma entrada ao vivo no Encontro desta quinta-feira (30). O jornalista está encerrando sua trajetória no noticiário da tarde para assumir a bancada do Jornal Nacional, no lugar de William Bonner, que deixará o posto após quase 30 anos. Na atração de Patrícia Poeta, ele falou sobre a transição e enfatizou que ainda não assimilou a mudança.

A apresentadora destacou a importância da data e afirmou que o momento marca o início de uma nova era no jornalismo da Globo.

"Tralli, antes de eu me despedir de você, sei que hoje é um dia marcante. Seu último dia de Jornal Hoje. Já caiu a ficha?", perguntou ela.





"Não caiu a ficha ainda", admitiu o jornalista. "Meu último dia de JH... Vou passar o bastão para o Roberto Kovalick; logo mais ele vai estar aqui. A gente vai fazer uma homenagem a ele também. Daqui eu já vou para o Rio de Janeiro com as minhas malinhas" , disse o marido de Ticiane Pinheiro.

William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31), e César Tralli já se prepara para assumir oficialmente a bancada do telejornal na próxima semana. Patrícia Poeta aproveitou o momento para agradecer a parceria e desejar sorte ao colega na nova fase.

"Que você seja muito feliz na bancada do Jornal Nacional, trazendo sempre informação precisa, com sua competência e carisma", declarou ela.

Tralli ressaltou que se acostumou ao clima familiar da equipe do JH e agradeceu pelo apoio e pela parceria.

"Espero levar esse hábito para a nova rotina do JN também. Sou muito grato a tudo, grato à equipe do Jornal Hoje, e sei que tem uma equipe maravilhosa me esperando no Rio. Isso vai fazer toda a diferença na minha adaptação", afirmou.

Por fim, o jornalista encerrou com um discurso de gratidão.

"É um privilégio trabalhar com tanta gente dedicada, competente, com caráter e amor pelo próximo. Isso tudo faz a diferença. Agradeço de coração", completou.