Reprodução/Instagram Post curtido por Mioto esquenta boatos sobre Ana e Zé Felipe

Ana Castela se manifestou após rumores de que Gustavo Mioto regravaria a música "Princesa", parceria lançada em 2024 durante o namoro dos dois. A faixa fará parte da trilha sonora da novela vertical "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", nova produção do Globoplay protagonizada pelo cantor.

Em resposta à repercussão, Mioto esclareceu em publicação no X (antigo Twitter) que a música não será relançada.

“ Gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem ”, explicou.

A declaração ocorreu após fãs questionarem se a canção seria reeditada sem a voz de Ana Castela. Pelo Instagram, a sertaneja reagiu de forma positiva à notícia e elogiou o ex-namorado.

“ 'Princesa' é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor pra novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo ”, escreveu a cantora, conhecida como “ boiadeira ”.

Apesar da fala de Ana, a música seguirá sendo um dueto. Desta vez, Mioto dividirá os vocais com a atriz Maya Aniceto, que interpretará Cindy, seu par romântico na trama. A nova versão fará parte apenas da novela e não será disponibilizada nas plataformas de streaming.

O romance entre Gustavo Mioto e Ana Castela terminou em dezembro de 2024, após um ano e meio de idas e vindas. Atualmente, Mioto segue solteiro. Já Ana Castela vive um novo relacionamento com o cantor Zé Felipe.