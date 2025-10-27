Reprodução/ Instagram @zefelipe @anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela









A cantora Ana Castela, que atualmente está em turnê em Portugal, postou nas redes sociais que está com saudades de casa. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto ao lado do namorado, Zé Felipe, e escreveu: "Saudades do Brasil".

Zé Felipe, por sua vez, repostou a imagem e deixou um recado romântico para a amada nos stories: "Saudades de você, minha gatinha", disse ele.

A troca de mensagens do casal logo viralizou nas redes sociais.





Turnê em Portugal

No país europeu, Ana tem aproveitado para se apresentar e também interagir com os fãs. Na sexta-feira (24), ela publicou um álbum no Instagram, convidando o público para o show realizado na cidade do Porto.

"Porto, já sabem como é, né? Hoje é para tremer tudo de novo! Bora fazer história", escreveu a cantora. Pouco depois, Zé Felipe comentou com um elogio: "Linda".

A publicação foi um grande sucesso, alcançando mais de 133 mil curtidas e quase 2,6 mil comentários. Antes de se apresentar, Ana ainda visitou o Santuário de Fátima e compartilhou os detalhes da visita com seus seguidores nos stories.