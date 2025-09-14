Reprodução/Internet Globo planeja novos formatos para a internet e streaming

A Globo gravou o piloto de uma novela vertical, formato criado especialmente para dispositivos móveis. O enredo gira em torno de Paula (Debora Ozório), que planeja se casar com Lucas (Daniel Rangel). Porém, sua melhor amiga, Soraia (Jade Picon), tenta conquistar o rapaz e ainda ficar com sua herança. Lilia Cabral integra o elenco como mãe do personagem de Rangel.

Chegou tarde na festa?

Com direção de Adriano Melo, o projeto dapassará por avaliação da direção. Caso receba sinal verde, entrará em produção regular. As novelas verticais têm capítulos curtos, de cerca de cinco minutos, exibidos no formato de tela de celular.

O estilo de novelas verticais já conquistou audiência no Brasil com A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, produção do ReelShort. Além desse piloto, a Globo também testou Vidas Paralelas (título provisório), projeto de Walcyr Carrasco inspirado em doramas japoneses e coreanos.

Na trama, André Luiz Frambach interpreta um playboy que passa a trabalhar no escritório de advocacia da família sem revelar ser filho do dono, vivido por Marcelo Serrado. Ele se apaixona por uma jovem funcionária, papel de Giullia Buscacio.