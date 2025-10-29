Reprodução/ Instagram/ TV Globo Gustavo Mioto e Ana Castela

Gustavo Mioto, de 28 anos, recebeu vários comentários negativos em plataformas de interação virtual, após a notícia de que a canção "Princesa", antes interpretada por ele e Ana Castela, fará parte de uma novela, mas somente com a voz dele.



O sertanejo foi acusado de boicotar a ex-namorada, que agora vive um relacionamento com o também cantor Zé Felipe. Em meio à repercussão do caso, Mioto decidiu vir a público se pronunciar. Ana também comentou a situação.





"Gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem", escreveu Mioto no X, antigo Twitter.

Ana ficou feliz pela faixa fazer parte de um folhetim e ainda afirmou que uma versão somente com a voz do ex-namorado ficaria tão boa quanto a antiga. "'Princesa' é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor para a novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo", disse no Instagram.

Relembre

Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um namoro repleto de idas e vindas. O último término do ex-casal foi anunciado em dezembro de 2024. Em outubro deste ano, após meses de especulação, a jovem assumiu relacionamento com Zé Felipe, separado de Virginia desde maio.

Novelas

A música "Princesa" fará parte de uma novela vertical da Rede Globo. Trata-se de "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", que será exibida no serviço de streaming da emissora, o Globoplay. Mioto interpretará o protagonista deste projeto audiovisual.

Já Ana Castela também tem se aproximado da atuação. Depois de participações em obras como "A Caverna Encantada" e "Terra e Paixão", a boiadeira foi convidada para cenas pontuais em "Coração Acelerado", com estreia prevista para janeiro na Globo, na faixa das sete, atualmente ocupada por "Dona de Mim".