Reprodução/ Instagram @vinijr. Virginia e Vini Jr.

Após o rompimento conturbado, com exposições de uma suposta traição, Vini Jr. e Virginia Fonseca decidiram reatar o envolvimento amoroso. O jogador do Real Madrid usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para assumir o romance com a influenciadora.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 56 milhões de seguidores, o atleta publicou um álbum de fotos na companhia da apresentadora do SBT. Na ocasião, eles estavam no quarto de um hotel luxuoso da capital espanhola.





O futebolista teria preparado uma surpresa romântica para a companheira. Pétalas de rosas-vermelhas, com as iniciais V e V, além de um coração, estavam espalhadas pela cama. Três ursos de pelúcia e vários balões em formato de coração também decoravam o cômodo.

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, internautas especulam que Vini teria pedido Virginia oficialmente em namoro. Esta é a quarta vez que a ex-mulher de Zé Felipe viaja para Madri em meio aos rumores de affair com o atleta.

Desta vez, ela desembarcou na capital espanhola no último sábado (25). Na ocasião, foi recebida por uma bolsa, da marca Prada, avaliada em R$ 24 mil, segundo o e-commerce oficial da empresa. A apresentadora do SBT ainda foi presenteada com um buquê de flores.

Até mesmo famosos repercutiram a postagem de Vini, que superou a marca de duas milhões de curtidas em menos de 20 minutos. "Menino tá amando", declarou Neymar Jr., jogador do Santos. "Vamo, Vini. O hexa vem", prosseguiu a apresentadora Fernanda Gentil.

Relembre

No início deste mês, Virginia e Vini Jr. romperam o romance após Day Magalhães vazar supostas mensagens íntimas que teria trocado com o jogador. Pelas datas das conversas, ele já teria começado a se relacionar com Virginia. Após a repercussão, ele pediu desculpas publicamente e a influenciadora não descartou dar uma segunda chance ao atleta.