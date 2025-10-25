Reprodução/ Instagram @virginia Virginia chega à Madri

Virginia Fonseca, de 26 anos, chegou à Madri, na Espanha, neste sábado (25). Logo que desembarcou, a apresentadora do SBT foi recebida com dois presentes. O primeiro foi um buquê de rosas-vermelhas, já o segundo foi uma bolsa de luxo.



O item, da grife Prada, pode ser arrematado pelo valor de R$ 24 mil, conforme consta no e-commerce oficial da marca. "Eu amei! Bem patyzinha", declarou a influenciadora ao compartilhar com os fãs a lembrança que ganhou.





O buquê também foi acompanhado por um bilhete. "Vi, seja bem-vinda a Madri! Que esses dias sejam muito especiais! Com carinho, Flavia", diz o texto. Em plataformas de interação virtual, internautas especulam que os presentes teriam sido dados por Vini Jr., jogador do Real Madri.

A viagem de Virginia ocorre em meio aos rumores de reconciliação com o atleta. A empresária viajou dias depois da festa de três anos de Maria Flor, filha dela e de Zé Felipe, que ocorreu em Goiânia, Goiás, com a presença do ex-marido e dos familiares paternos e maternos da criança.

Relembre

Virginia e Vini Jr. tinham encerrado o envolvimento amoroso no início deste mês, após Day Magalhães vazar supostas conversas com o jogador. Pela data dos prints, ele trocou as mensagens com ela enquanto se relacionava com a ex de Zé Felipe.

Após a repercussão do caso, ele chegou a vir a público para se desculpar com a apresentadora do SBT. Depois da retratação pública, Fonseca afirmou que não descartava uma reconciliação com Vini. A ida dos familiares dele para a festa de Maria Flor, bem como a nova viagem de Virginia para Madri, reforçou as especulações de que eles reataram.