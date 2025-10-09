Reprodução/ Instagram @dany.magh @vinijr Day Magalhães e Vini Jr.

Apontada como pivô do término do romance de Vini Jr. e Virginia Fonseca, Day Magalhães usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para revelar os bastidores do envolvimento que teve com o atleta enquanto ele se relacionava com a influenciadora.

"Eu me relacionei com ele desde maio. Durante esse período, nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem. No entanto, ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar", começou.





Segundo ela, o jogador teria continuado a procurá-la, mesmo estando em um affair com Virginia. Day afirma que, enquanto a ex de Zé Felipe estava hospedada na casa de Vini, em Madri, ele continuava conversando com ela.

"Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação - por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele", revelou.

"Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade.

Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo - não para atacar ninguém", acrescentou.

Em seguida, ela descartou qualquer tipo de rixa com Virginia e afirmou que concentraria energia os próprios projetos pessoais e profissionais. "Acredito que as mulheres não precisam ser colocadas em posição de comparação ou competição. Desejo o melhor para ele e para todos os envolvidos. Sigo focada nos meus projetos, na minha carreira e na minha vida pessoal", finalizou.

Entenda

O fim do romance entre Virginia e VIni Jr. ocorreu nesta semana, após o vazamento de conversas íntimas do jogador do Real Madrid com Day. Ela soma mais de 586 mil seguidores e geralmente compartilha conteúdos do dia a dia, como viagens internacionais. Ela já esteve em Paris, Roma, Mykonos, Maldivas, Londres, Barcelona, Itália e França.