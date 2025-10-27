Reprodução/ SBT Virginia apresenta programa solo

Virginia Fonseca, de 26 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo foi a reação da apresentadora nos bastidores do SBT ao ter sido chamada de "Maria chuteira".



Tudo ocorreu em meio às pausas nas gravações do "Sabadou com Virginia", exibido na emissora da família Abravanel. Virginia mostrava o novo cabelo para a youtuber Maya Massafera, que acabou fazendo o comentário que repercutiu na web.





"Que gata que você tá, tá lindíssima", começou Maya. Virginia, contudo, pontuou que estava sentindo saudades do antigo estilo, no qual os fios estavam mais escuros. "Obrigada, mas eu acho que prefiro ser morena", admitiu a ex de Zé Felipe.

Em seguida, Massafera argumentou que a atual tonalidade loira combinava mais com o novo momento amoroso da influenciadora, chamando-a de "Maria-chuteira". Lucas Guedez e Virginia responderam o comentário.

"Mas é bom mudar, né? Posso falar? Eu gosto de loira, fica mais Maria chuteira para você. Combina mais com a sua skin atual", debochou Maya. "Caraca. Combina, né? Camisa de time, uma calça baixa", devolveu Fonseca. "Maria Chuteira é f*d#", acrescentou Guedez.





Entenda

Maria-chuteira é um adjetivo e substantivo feminino comumente usado para falar de mulheres que se relacionam com jogadores de futebol. Segundo o Michaelis On-line, significa "diz-se de ou mulher que assedia jogador de futebol".



Rumores de romance

Virginia vive alvo de rumores de affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Ela, inclusive, desembarcou na capital espanhola neste sábado (25), aumentando os rumores de uma reconciliação com o atleta brasileiro.

Os dois tinham encerrado o envolvimento amoroso no início deste mês, após o vazamento de supostas mensagens que Vini teria trocado com Day Magalhães. Esta mulher afirmou que as conversas íntimas foram trocadas enquanto ele já se envolvia com Virginia. Após a repercussão, ele pediu desculpas publicamente.