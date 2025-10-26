Instagram/@dudafreiret Virginia Fonseca assiste jogo de Vini Jr. e aumenta rumores

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o domingão para curtir o clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Animada e acompanhada de amigas, Virginia vibrou com os lances do jogo, registrando momentos de torcida e comemoração. As cenas foram compartilhadas pela amiga Duda Freire, que a acompanha na viagem.

A presença dela no estádio acontece em meio a rumores de um possível affair com o atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, o que gerou ainda mais atenção nas redes sociais.

Nos vídeos, as duas aparecem reagindo a um gol anulado e, em seguida, celebrando o segundo gol válido do Real Madrid. Apesar de cumprir a promessa de não postar aos domingos, Virginia teve sua presença registrada pelas companheiras de viagem.

“Aqui é pé quente, meus amigos. Dois a um com dois gols impedidos”, brincou Duda.

Virginia desembarcou em Madri neste sábado (25) e foi recebida com uma bolsa de grife avaliada em cerca de R$ 24 mil, compartilhando o presente nas redes. Além de Duda, a influenciadora viaja também com a amiga Lidia Souza.

Rumores sobre o suposto affair com Vini Jr.

A ida de Virginia ao estádio reacendeu especulações sobre um possível envolvimento com o atacante Vinícius Jr. Esta já é a quarta viagem dela à capital espanhola desde que começaram os rumores.

No início do mês, Virginia compartilhou fotos com a camisa do Real Madrid, que tinha o nome e o número de Vini Jr. nas costas, reforçando as suspeitas de aproximação.