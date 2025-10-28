Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Ao que tudo indica, Virgínia Fonseca tem feito esforços para engatar o romance com Vini Jr.. A influenciadora apareceu posando para selfie ao lado dele em um jatinho particular, rumo a Espanha. Ao fundo também é possível observar a presença da influenciadora Tainá Castro Militão, com o marido, o o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão.



"Vamos", esceveu Tainá na publicação compartilhada nos Stories de seu Instagram.

Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Viagem pela Europa

Na última segunda-feira, Virginia surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto supostamente ao lado de Vini Jr. em um restaurante de Monte Carlo, em Mônaco.

O registro, repostado pelo jogador, reacendeu os rumores de que os dois estariam se reaproximando após meses de especulações sobre um possível romance.

Os dois, que há meses vêm sendo apontados pela mídia como um possível casal, apareceram juntos mais uma vez.

Esta é a primeira vez que a influenciadora publica uma foto ao lado do jogador em suas redes sociais. Virginia viajou no sábado para a Espanha, pouco depois de comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Durante a viagem, ela assistiu a uma partida do Real Madrid.



