Reprodução/ TV Globo Neymar Jr. e Ana Castela no "Altas Horas"

Ana Castela, de 21 anos, esteve no "Altas Horas" deste sábado (25), cuja temática especial foi o projeto beneficente "Criança Esperança". Durante participação na atração comandada por Serginho Groisman, a artista surpreendeu o público ao brincar com Neymar Jr., jogador dos Santos.

Ele foi outra presença confirmada no programa, após vários anos sem participar de programas da Rede Globo. Em dado momento, ele, inclusive, se arriscou no canto e fez um dueto com a namorada do cantor e compositor Zé Felipe.





Castela brincou com a "faceta" musical do atleta e eles entoaram versos de "Cheia de Manias", um dos maiores hits de Raça Negra. O momento inusitado entre Neymar e Ana foi ovacionado pela plateia presente no palco, assim como pelo público das redes sociais.

Neymar e Ana Castela cantando Cheia de Manias na gravação do Altas Horas. pic.twitter.com/3krkubdBWY — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) October 8, 2025





Bruna Biancardi

A "boiadeira", apelido pelo qual é chamada pela base de fãs, ainda surpreendeu os espectadores ao revelar um projeto que firmou com a esposa de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi. A aproximação das duas já era especulada pelos internautas por conta das interações na web.

Ana Castela revelou que gravou alguns vídeos ao lado de Bruna. Trata-se de receitas, com foco nas festividades do fim de ano, como o Natal, celebrado no dia 25 de dezembro. As duas aparecerão juntas em uma série de postagens com tutoriais de cada prato.

A ideia é que tudo seja publicado no Instagram. Ana soma mais de 21 milhões de seguidores, ao passo que a mãe de Mavie e Mel, ambas da relação com o jogador Neymar Jr., superou a marca de 14 milhões de internautas a seguindo.

"Vamos falar, Bruna?", questionou a cantora, recebendo a confirmação da amiga. "É no Instagram, mas é como se fosse um programa, assim, a gente vai fazer juntas para um especial de Natal, né? Que a gente vai cozinhar juntas, eu e a Bruna", concluiu.