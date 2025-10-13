Reprodução/Internet Celso Portiolli garante maior audiência semanal do SBT com o Domingo Legal

Celso Portiolli está com tudo: dono de um dos maiores programas da televisão brasileira, com mais de sete horas consecutivas de duração, o apresentador conseguiu cravar uma raríssima vitória diante das herdeiras de Silvio Santos (1930-2024) e se posicionou como detentor do melhor desempenho de ibope do SBT na última semana.

A segunda parte do Domingo Legal, transmitida das 15h15 às 16h45, foi responsável pelos maiores números da rede ao longo da semana, desbancando o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos, habituais detentores do posto.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que o segundo segmento do Domingo Legal conquistou média de 7,0 pontos, com um pico de 7,6 às 16h32, e emplacou uma vantagem de 89% da Record, que não foi além de 3,7 pontos com o Cine Maior e parte do Acerte ou Caia!.

Em seu horário completo no SBT, das 11h21 às 18h24, o programa comandado por Celso Portiolli marcou 5,9 pontos de média e também assegurou a vice-liderança absoluta, superando os 3,6 da Record.