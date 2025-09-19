Reprodução/Instagram/@narcisat Narcisa critica Tiago Barnabé por usar seu nome em comerciais

A socialite e empresária Narcisa Tamborindeguy revelou incômodo com o comediante Tiago Barnabé, que interpreta uma versão dela no programa "Domingo Legal", do SBT. Em entrevista ao podcast "Festa da Firma", apresentado pelo humorista Wellington Muniz, o Ceará, Narcisa disse gostar da imitação, mas se mostrou contrária ao uso de seu nome em propagandas veiculadas na atração.





“Gosto da imitação do Tiago, mas não gosto que ele faça publicidade com o meu nome. Ele precisa fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Porque a Narcisa faz a Narcisa, ele faz o Tiago Barnabé”, explicou a empresária.

Narcisa ainda destacou que já tentou resolver a situação por meio de seu advogado, mas que o humorista continua utilizando seu nome nos comerciais.

“Meu advogado já falou com o empresário dele, e ele continua. Está errado da parte dele”, afirmou.

A socialite sugeriu que Barnabé utilize seu próprio nome nas campanhas publicitárias.

“Se chamarem ele de Narcisa e você, você topa? Os dois?” , questionou o apresentador.

“Aí ele tem que fazer o Tiago e eu a Narcisa. Ele tem que usar o próprio nome na publicidade”, completou.

Nas redes sociais, o posicionamento de Narcisa dividiu opiniões. Alguns seguidores apoiaram a socialite, destacando que não se trata de processar o humorista pela imitação, mas de preservar sua imagem em contextos comerciais. Outros, no entanto, criticaram a postura de Narcisa, afirmando que Barnabé também tem direito de lucrar com sua própria atuação.