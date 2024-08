Reprodução: Narcisa Tamborindeguy em participação no programa "Conversa com Bial"

A socialite Narcisa Tamborindeguy revelou, na madrugada desta quarta-feira (18), algumas das maiores loucuras que ela já cometeu durante sua participação no programa " Conversa com Bial ".

A carioca, que também é conhecida pela sua personalidade extravagante, contou os momentos de sufoco que passou na juventude. Segundo ela, foi na região do edifício Chopin, no qual Tamborindeguy mora há décadas, que os momentos insanos aconteceram durante a sua juventude.

“Tinha um salva-vidas que me levava para nadar em alto mar, por isso sou uma exímia nadadora. Já desafoguei várias pessoas do meu prédio, nem precisava do helicóptero da polícia”, ironizou.

A dona do meme "Ai que loucura" também contou ao apresentador sobre o momento caótico que viveu quando fezum alongamento no esqui de pouso de um helicóptero. Segundo ela, o piloto do veículo não a viu no local.

“Eu fiquei voando fora do helicóptero até eles me descerem para o mar e voltei para a areia nadando. Sou cascuda, estou viva por algum acaso, já era para eu ter morrido há muito tempo”, frisou a socialite.

Dificuldades com o álcool

Narcisa Tamborindeguy comentou ainda a respeito da sua relação com bebidas alcoólicas e explicou o motivo para ter parado de beber. “Eu andava esquecendo as coisas, deixava bolsa nos lugares e, no dia seguinte, tinha que ir atrás procurar. Aí, às vezes, a bolsa estava dentro da lata de lixo das boates, e era bolsa cara!”, expôs ela em bom tom.

