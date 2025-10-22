Instagram MC Ryan e Giovanna Roque reatam namoro com declaração em Paris

MC Ryan SP e Giovanna Roque anunciaram nesta quarta-feira (22) que reataram o relacionamento, cinco meses após o término. O casal compartilhou a novidade nas redes sociais com uma publicação conjunta. O funkeiro declarou que o amor é feito “ de aprendizados, de erros, de pausas e de recomeços ”.

Ryan, de 24 anos, surpreendeu Giovanna, de 25, com um pedido de volta em frente à Torre Eiffel, em Paris. O vídeo da cena foi divulgado com fotos românticas e uma legenda que emocionou os fãs.

“ Depois de tudo o que vivemos, eu entendi que o amor não é feito só de momentos bons, é feito de aprendizados, de erros, de pausas e de recomeços ”, escreveu Ryan.

Em seguida, completou: “ Nós passamos por muita coisa, e eu precisei olhar pra dentro pra entender o que realmente importa. Aprendi com você sobre paciência, sobre parceria, e sobre o valor de cuidar de quem a gente ama ”.

O funkeiro encerrou a declaração com uma frase que gerou especulações entre os seguidores: “ Eu te amo. Eu amo a mulher incrível que é mãe dos meus filhos ”. O uso do plural chamou a atenção, já que o casal tem apenas uma filha, Zoe, de dois anos. “ Dos meus filhos? Como assim? Ela tá grávida? ”, questionou uma internauta nos comentários.

Histórico de términos

A surpresa foi recebida com entusiasmo por parte dos fãs, mas também dividiu opiniões. O casal havia terminado em maio de 2025 após denúncias de violência doméstica contra o cantor. Na época, Giovanna publicou nas redes que não pretendia reatar. “ Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá ”, escreveu.

Em outra postagem, a influenciadora afirmou que o funkeiro era “ manipulador, narcisista e tóxico ”. O término, segundo ela, teria sido motivado por situações que causaram grande abalo emocional.

O relacionamento de Giovanna e Ryan começou em 2023 e foi marcado por idas e vindas. Poucos meses após anunciarem a gravidez, eles se separaram, mas voltaram a ficar juntos em 2024. Nesse mesmo ano, vazou um vídeo em que a influenciadora aparece sendo agredida pelo cantor, durante uma briga em abril.

Na ocasião, Giovanna chegou a defender Ryan publicamente. “ O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça ”, disse na época. “ Ele também ficou muito nervoso e veio pra cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes .”

Com o passar do tempo, a influenciadora mudou de postura e rompeu definitivamente. Desde então, o cantor vinha demonstrando vontade de reconquistar a ex. No Dia dos Namorados, em julho, ele chegou a presentá-la com um relógio da marca Cartier avaliado em R$ 42.200.

“ Feliz Dia dos Namorados. Independentemente de estar junto ou não, hoje é um dia importante, então não vou deixar passar batido. Tomara que ela goste ”, disse Ryan ao mostrar o presente nos stories.