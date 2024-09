Reprodução/Instagram MC Ryan tem contratos rompidos





Após o vídeo de MC Ryan SP agredindo a ex-mulher, Giovanna Roque, a equipe do funkeiro anunciou que rompeu o contrato com ele. Além disso, ele teve o show cancelado em um festival que iria acontecer neste final de semana em Maringá, no Paraná.





A Caldi Comunicação fez uma publicação nas redes sociais relatando a decisão. “Comunicado: informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, escreveu, sem dar mais explicações.



Cancelamento de show

Outra quebra de contato foi o Maringá Folia que teria o funkeiro como um dos headliners. Entretanto, eles explicaram que após uma avaliação criteriosa, optaram por cancelar a apresentação do músico.

“Na tarde desta sexta-feira, assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente. Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro”, explicou.



“Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a lineup e garantir a melhor experiência possível ao público. Novas informações serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos”.

Entenda o caso

O cantor MC Ryan SP foi registrado por câmeras agredindo a modelo Giovanna Roque , mãe de sua filha, Zoe . O jornalista Leo Dias teve acesso à imagem do momento em que o artista defere um chute na influenciadora digital.

Segundo o colunista, Ryan aparece dando chutes em Giovanna. A modelo, que está sentada no chão dentro do closet, aparece levantando os braços tentando proteger a cabeça.

As imagens são do dia 21 de abril de 2024, e foram gravadas às 13h38 por uma câmera de segurança do cômodo.

Ao Portal Leo Dias, o cantor admitiu que agrediu Giovanna e afirmou: "Sei que errei”.

O iG entrou em contato com a assessoria do funkeiro que informou que não está "conseguindo contato com o artista" neste momento. O portal aguarda um posicionamento do cantor.

É importante ressaltar: caso você seja uma vítima de algum tipo de violência ou conheça alguém que passe ou passou por casos semelhantes, não exite em procurar ajuda! Ligue para o 180.