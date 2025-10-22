Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco, de 45 anos, surpreendeu os seguidores ao fazer uma mudança na tonalidade das madeixas, que antes eram da cor castanho escuro. A intérprete se submeteu ao processo para a caracterização da nova personagem que fará nos cinemas.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 26,3 milhões de seguidores, a artista mostrou o resultado. A cor escolhida para as madeixas da protagonista de "Bruna Surfistinha 2" é loiro claro.

"'Bruna Surfistinha 2'. Estamos de volta. Quem por aí está ansioso?", escreveu ela como legenda da publicação. Nos comentários da postagem, os fãs de Deborah elogiaram a atriz, além de especularem sobre a nova produção nacional.

"Ficou demais, eu amei", disse uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Nossa, conta a cor certinho desse louro, quero fazer igual no meu", pediu uma segunda. "Será que essa vai ser a tonalidade até o fim do filme, ou a personagem mudará?", questionou ainda uma terceira.

Saiba mais sobre o filme

A produção cinematográfica original foi exibida em 2011. Na trama, Deborah vivencia Raquel Pacheco, jovem paulista ao passar a trabalhar como garota de programa cria um novo nome: Bruna Surfistinha.

Alguns atores confirmados no longa-metragem, além de Secco, são: Drica Moraes, Cassio Gabus Mendes, Paulo Lessa e Fabiula Nascimento. Marcus Baldini é o responsável pela direção. As filmagens já começaram, em São Paulo.

Fora da Globo

Deborah encerrou contrato de exclusividade com a Rede Globo em 2023, logo após ter protagonizado o remake de "Elas por Elas" como Lara Pompeo. A artista admitiu que não partiu dela a decisão de não renovar o contrato. Desde então, não fez mais nenhuma novela no canal.