Reprodução / Instagram MC Ryan e Giovanna Roque reataram o namoro

MC Ryan compartilhou uma foto confirmando que ele e Giovanna Roque, com quem espera uma filha, reataram o relacionamento.

Os dois estavam juntos em um restaurante. O funkeiro acariciou a barriga da influencer, grávida de uma menina que se chamará Zoe. "Deixa eu ver a Zoe! Hoje eu vim trazer a Zoe para comer parmegiana", falou ele enquanto tocava na barriga. "Para os invejosos! Olha aí, fake news. Estou aí com ela. Nós estamos juntos", disse o MC que recebeu uma resposta de Giovanna: "Te amo", respondeu a influencer.

Na última sexta-feira (28), Giovanna tinha anunciado o fim do relacionamento no Instagram. "A partir de hoje, estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio", disse ela. Depois, ela pediu ajuda para achar um lugar para morar. "Preciso de um apartamento na região da Barra, Recreio ou zona sul do Rio para agora".