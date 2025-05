Instagram/@giroquue Giovanna Roque anuncia fim de relacionamento com MC Ryan

A influenciadora digital Giovanna Roque surpreendeu os seguidores ao revelar, nesta segunda-feira (5), o fim do relacionamento com o cantor MC Ryan, com quem tem uma filha de um ano, a pequena Zoe.

Em uma sequência de desabafos publicados em seu perfil no Instagram, Giovanna comunicou o rompimento de forma direta e sem meias palavras.

"Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá" , escreveu ela.

A postagem foi seguida por acusações contundentes contra o funkeiro. Giovanna descreveu o ex-companheiro com adjetivos duros e afirmou que tentou, sem sucesso, acreditar em uma possível mudança de comportamento.

"Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém. NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem! ", disparou.

A influenciadora também relatou como ocorreu o término, criticando a forma com que Ryan teria conduzido a situação. Segundo ela, a separação aconteceu por um motivo insignificante, e o cantor teria sinalizado uma possível reconciliação pouco tempo depois.

Reprodução Instagram - 22.9.2024 MC Ryan SP

"Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer as ordens do macho alfa. Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos), esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente e voltar depois com a palhaça e, mais uma vez, me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?", desabafou.

Por fim, Giovanna declarou que a situação chegou ao limite e afirmou que, desta vez, a separação é definitiva. Ela destacou que pretende se dedicar à própria reconstrução emocional.

"Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma.. porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou", concluiu.

Funkeiro nega traição

Do outro lado, MC Ryan também se pronunciou nas redes sociais. O cantor negou qualquer envolvimento com outras mulheres e afirmou que a ex-namorada interpretou mal uma situação.

“Eu e a Giovanna estamos separados há alguns dias. Ela chegou na minha casa e viu algumas meninas lá! As meninas não estavam comigo e eu também não estava na casa na hora que ela entrou lá. As meninas estavam com meus amigos e eu não estava na casa no momento", escreveu.

Em vídeos publicados nos stories, o funkeiro reforçou a versão de que o rompimento aconteceu dias antes e que a cena presenciada por Giovanna foi mal compreendida.

“Ela foi viajar, eu vim para a casa da praia com meus amigos. Ela chegou de surpresa na casa e tinha umas meninas. Não fiquei com ninguém, não trai a Giovanna. Na hora que ela chegou, eu não estava dentro da casa”, afirmou.

O artista ainda declarou que deseja conversar com a influenciadora e que seus sentimentos por ela permanecem. “Quero que ela me atenda. Eu amo ela e ela sabe disso. Não fiquei com ninguém. Amo a Giovanna independentemente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha.” Segundo ele, no momento em que tudo aconteceu, estava jogando pôquer, e os amigos solteiros haviam convidado as mulheres para a casa.

Reprodução/Portal Leo Dias - 27.09.2024 MC Ryan surge espancando Giovanna Roque

Histórico conturbado

O relacionamento entre Giovanna e Ryan teve início no começo de 2023 e, desde então, foi marcado por diversos términos e reconciliações. Em julho do mesmo ano, o casal rompeu após o anúncio da gravidez, mas retomou o relacionamento meses depois.

Em setembro de 2024, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou Giovanna sendo agredida pelo cantor, em um episódio de violência doméstica que teria ocorrido em abril.