Laís Seguin MC Ryan SP adia shows após ter visto americano reprovado

O cantor MC Ryan SP foi registrado por câmeras agredindo a modelo Giovanna Roque , mãe de sua filha, Zoe . O jornalista Leo Dias teve acesso à imagem do momento em que o artista defere um chute na influenciadora digital.



Segundo o colunista, Ryan aparece dando chutes em Giovanna. A modelo, que está sentada no chão dentro do closet, aparece levantando os braços tentando proteger a cabeça.

As imagens são do dia 21 de abril de 2024, e foram gravadas às 13h38 por uma câmera de segurança do cômodo.

Reprodução/Portal Leo Dias - 27.09.2024 MC Ryan surge espancando Giovanna Roque

Ao Portal Leo Dias, o cantor admitiu que agrediu Giovanna e afirmou: "Sei que errei”.

O iG entrou em contato com a assessoria do funkeiro que informou que não está "conseguindo contato com o artista" neste momento. O portal aguarda um posicionamento do cantor.

É importante ressaltar: caso você seja uma vítima de algum tipo de violência ou conheça alguém que passe ou passou por casos semelhantes, não exite em procurar ajuda! Ligue para o 180.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





**Reportagem em atualização