Globo/RecordTV José de Abreu despreza carreira de Gaby Spanic: "Atriz?"

José de Abreu virou alvo de críticas nesta terça-feira (21) após fazer um comentário polêmico sobre Gaby Spanic. O ator ironizou a carreira da venezuelana, conhecida por protagonizar " A Usurpadora " (1998), sucesso da teledramaturgia mexicana reprisado diversas vezes no Brasil. A declaração foi feita no X, antigo Twitter, e revoltou fãs da artista.

A polêmica começou quando um internauta compartilhou um vídeo de " A Fazenda ". Na cena, Gaby aconselhava Tamires Assis a usar uma roupa clara em uma dinâmica do reality. Horas depois, o público entendeu que o pedido fazia parte de um protesto contra a forma como Cunhã era tratada pelos colegas. A atriz acabou expulsa após dar um tapa no rosto da participante.

O vídeo gerou comentários sobre a atitude da venezuelana. “ Como funciona a mente de uma atriz, né, rapaz? ”, escreveu um usuário. José de Abreu compartilhou a postagem e ironizou: “ Atriz? ”. A reação do ator foi suficiente para gerar uma onda de respostas indignadas no X.

“ Sim, José de Abreu, Gabriela Spanic é uma grande atriz, reconhecida internacionalmente. Assim como você, um grande ator, parte de produções marcantes da Rede Globo. Só me surpreende o quanto você consegue se tornar um palhaço barato ”, escreveu uma seguidora.

Outra usuária também rebateu: “ Sim, atriz. Pode não estar dentro da régua que você usa pra medir o que é atriz ou não, mas é uma atriz, Zé .” Um terceiro internauta afirmou: “ Atriz conhecida internacionalmente, diferentemente de você. Velho gagá .”

A repercussão cresceu com outros comentários que destacaram o sucesso de A Usurpadora em mais de 25 países. “ Que feio, hein? Saiba que a maior novela que ela fez tem apelo internacional, foi dublada em várias línguas e acumulou fãs no mundo todo ”, escreveu Luma.

Outros usuários ironizaram o histórico de polêmicas de José de Abreu. “ Sim, internacionalmente conhecida, não tem mau hálito nem cospe na cara dos outros gratuitamente ”, comentou um perfil. Outro completou: “ Sim, ela é atriz. Já você... não dá nem pra dizer que é ator. Para de desmerecer os outros e vai aprender a ler um texto como um ator de verdade faz .”