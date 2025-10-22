Reprodução/ Instagram @loreimprota Lore Improta e Leo Santana

Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, serão pais pela segunda vez. A nova gestação foi anunciada pela primogênita do casal, Liz, por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (22).

"Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão feliz", escreveram eles como legenda de uma postagem feita no Instagram. No vídeo, Liz mostra a ultrassonografia do bebê que está a caminho e abraça os pais.





A gravidez foi celebrada não apenas pelos fãs, mas também por amigos da classe artística. No ar como a enfermeira Estela em "Êta Mundo Melhor", atual novela das seis da Rede Globo, Larissa Manoela felicitou a família: "Ai, seus lindos. Todo amor do mundo para vocês! Parabéns", disse.

Ivete Sangalo relembrou que uma segunda gestação era um desejo antigo do casal. "Eu estou tão feliz! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor para gente amar muito", afirmou a cantora e compositora baiana.

Técnico do novo "The Voice Brasil", exibido no SBT em parceria com a Disney +, Mumuzinho também se mostrou contente com a chegada do novo bebê. "Que lindos! Parabéns, família. Amo vocês e fiquei muito feliz com a notícia", pontuou.

Saiba mais

Lorena Improta e Leo Santana começaram a namorar em 2021. O namoro foi marcado por idas e vindas. Em 2021, decidiram oficializar a união e se casaram. Em setembro do mesmo ano, tiveram Liz, fruto de uma gravidez até então não planejada pelo casal.

No mês passado, o casal promoveu uma enorme festa para celebrar os quatro anos de idade da primogênita. O tema da festa foi a princesa Tiana, protagonista da animação infantil "A Princesa e o Sapo". Vários famosos marcaram presença no evento.