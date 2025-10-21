Reprodução/Record Gaby Spanic fala sobre A Fazenda

Gaby Spanic participou do Hoje em Dia nesta terça-feira (21), na Record. A atriz contou todos os detalhes que a fez desistir da atração e explicou qual foi o motivo que a fez em dar um tapa na sua maior aliada, Tamires.



"Foi proposital, porque era a única maneira de sair com minha saída mental, porque eu não aguentava mais violência", revelou a ex-participante ao comentar sua decisão de deixar o programa.

Ela contou que se sentiu invadida, com a atitude dos colegas de confinamento.

"Nem para Tamires, nem para mim. A Carol Lekker me faltou com respeito diversas vezes, eles achavam que eram os últimos refrigerantes do deserto. Eram atitudes soberbas", disse.





Spanic em seu relato, descreveu o reality show como um ambiente marcado por agressões verbais e discriminação.

"Eu não aguentava tanta violência, um ambiente muito, uma energia muito pesada. Aguentei muitas agressões verbais, muitas. Eu me sentia como demais, por ser estrangeira, muito bullying pela minha maneira de falar português", contou em tom choroso.

Ela também compara as atitudes contra Tamires ao período da Inquisição.

"Não gostava da maneira que tratavam a Tamires, porque no primeiro dia pegavam, cuspiam na sua cara com uma garrafa de água. Várias mulheres contra um só homem. Eu acho que, se Tamires estivesse em pleno século XXI, lembram aquela época da Inquisição? Ela já estaria mortinha se estivéssemos naquela época", frisou.

Apesar de tudo, a participante afirma ter tirado algo positivo da experiência:

"Me deixou mais forte, que nenhuma mulher possa resolver maus-tratos", reiterou.

E completa: "Senti muito carinho das pessoas, foi uma experiência inesquecível", finalizou.

Saída de A Fazenda 17

A atriz venezuelana Gaby Spanic desistiu de "A Fazenda 17", da Record, na noite do último domingo (19), após agredir Tamires durante uma dinâmica do reality. O episódio surpreendeu os participantes e gerou confusão no estúdio.

O momento foi exibido ao vivo no programa, que mostrou Gaby perdendo o controle após um discurso emotivo. A artista relatou episódios de violência e preconceito que viveu fora do confinamento, afirmando que não tolera desrespeito dentro da casa.

"Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!", disse a atriz ao justificar seu ato na atração.