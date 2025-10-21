Reprodução/ Instagram @mateusolanooficial Mateus Solano

Mateus Solano, de 44 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para se pronunciar sobre a recente polêmica protagonizada por ele. O intérprete virou alvo de críticas após surgir dando um tapa no celular de um espectador que o assistia em uma peça de teatro.

"Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, eu venho a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil e o mundo pararam para comentar sobre o tapa mais famoso desde o 'tapa da pantera'. Sim, o tapa deste que vos fala", começou.

"Achei o máximo a gente poder através dessa polêmica levantar um pouco a questão da falta de educação do público e os limites de um e do outro, do público e de quem está no palco", acrescentou o intérprete, que já tinha reclamado sobre o uso de celulares em peças de teatro.

Solano diz não ter dado um tapa no dispositivo do espectador, alegando que teria jogado o aparelho telefônico debaixo da poltrona. "A única coisa que eu fiquei me coçando para falar, mas eu resolvi deixar a poeira abaixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa", argumentou.

"O que eu fiz foi agir como um trombadinha e, rapidamente, eu peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", prosseguiu no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,4 milhões de seguidores.

"De tempos em tempos, a gente precisa filmar o espetáculo para mandar para o diretor poder me dirigir. Dizer: 'Olha, ali você ganhou, aqui você perdeu'. E não é que foi justamente no dia do 'tapa' que a gente estava filmando, portanto, eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica", continuou.

*texto em atualização