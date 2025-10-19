RecordTV Gaby Spanic agride Tamires e desiste de “A Fazenda 17"

A atriz venezuelana Gaby Spanic desistiu de “ A Fazenda 17 ”, da Record, na noite deste domingo (19), após agredir Tamires durante uma dinâmica do reality. O episódio surpreendeu os participantes e gerou confusão no estúdio.

SOCORRO? Gaby Spanic dá tapa na cara de Tàmires Assîs e pede para sair de A Fazenda 17. pic.twitter.com/gJMQ75RDpj — SB (@SeriesBrasil) October 20, 2025

O momento foi exibido ao vivo no programa, que mostrou Gaby perdendo o controle após um discurso emotivo. A artista relatou episódios de violência e preconceito que viveu fora do confinamento, afirmando que não tolera desrespeito dentro da casa.

“ Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência! ”, disse a atriz.

Durante o discurso, Gaby se aproximou de Tamires, deu um tapa no rosto da peoa e a provocou. “ Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende? ”, gritou. A cena deixou os colegas chocados e levou a equipe de produção a intervir imediatamente.

Em seguida, a atriz anunciou que deixaria o programa. “ Eu desisto! Bye ”, afirmou, antes de se dirigir aos bastidores. Dudu Camargo tentou convencê-la a permanecer no jogo. “ Você não pode desistir diante dessas agressões! Você tem que revidar ”, declarou o apresentador.

Mesmo com o apelo, Gaby manteve a decisão. “ São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto ”, disse a atriz.

O iG tentou contato com a Record, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio e sobre possíveis medidas disciplinares após a agressão.