Reprodução Preso na Ditadura, José de Abreu passou dois meses no Carandiru: "Para nunca esquecer"

O ator José de Abreu compartilhou com os seguidores do Instagram alguns registros da época em que ficou preso após participar do 30º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes). O veterano foi levado ao cárcere durante o regime militar, no ano de 1968.

Na rede social, José de Abreu utilizou a sigla para Throwback Thursday (TBT), conhecida como a quinta-feira da nostalgia, em que internautas resgatam memórias marcantes.

"#tbt Ditadura DOPS SP. Preso por participar do XXX Congresso da UNE em 1968. Um mês de presídio Tiradentes, dois meses de Carandiru. Para nunca mais esquecer", escreveu na legenda.

De acordo com publicações da época, cerca de mil estudantes foram presos por participarem do 30º Congresso da UNE. O evento aconteceu de forma clandestina em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo, no dia 12 de outubro de 1968.

Nos comentários, internautas lamentaram a época da repressão militar. "Só quem já passou pela ditadura ou teve alguém da família, ou amigos sabe o que foi tudo isso. E eles ainda negam. @josedeabreu era um menino, 22 anos, idade do meu filho. Ser preso deve ter deixado traumas", escreveu uma seguidora. "Lamento muito por você ter passado por isso. Mas agradeço sua coragem. Sem pessoas como você, nossa democracia não existiria", declarou outra.