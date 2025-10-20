RecordTV Michelle Barros assume paixão por Shia

Michelle Barros surpreendeu os colegas de confinamento ao revelar estar apaixonada por Shia Phoenix em “ A Fazenda 17 ”, exibida no domingo (19). A ex-jornalista da Globo explicou que o casamento “ acabou dentro dela faz tempo ” e que está vivendo um novo momento.

A declaração foi exibida ao vivo durante dinâmica no reality da Record. Michelle afirmou que a decisão de se abrir veio após boatos dentro da casa e que já havia comentado sobre os sentimentos anteriormente. “ O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia ”, disse.

“ Eu decidi expor e conversei com o Shia porque eu senti as conversas de bastidor e porque a gente já não consegue mais esconder mesmo, de fato. Sim. É, em respeito ao relacionamento que eu tenho fora e ao que ele tem também, a gente decidiu não ter nada a não ser a nossa relação de amizade, até que a gente saia daqui e resolva tudo, que só ocorrerá em dezembro ”, declarou.

Durante o desabafo, Michelle relatou experiências difíceis e afirmou que aprendeu a se defender sozinha.

“ Eu tenho 46 anos de idade, eu sofri abuso sexual com menos de 10 anos, vivi violência doméstica em casa, aprendi a me defender na marra. Eu não tenho pai e depois engravidei de um homem que não assumiu o meu filho e até os 5 anos de idade eu criei sozinha até conhecer o meu ex-marido .”

A jornalista negou agir por carência e reforçou que o casamento chegou ao fim emocionalmente.

“ Podem perguntar: ‘Ah, é carência de reality’. Não, não é. Eu não tenho carência de ninguém. [...] Ele já acabou dentro de mim faz tempo. Não vou contar detalhes .”

Michelle ainda questionou o julgamento dos colegas.

“ Por que não me deixar viver, mesmo com 46 anos de idade, mesmo ele sendo um pouco mais jovem do que eu? [...] Por que uma mulher não pode se permitir isso? Eu estou me permitindo. ”

Shia também se manifestou durante a conversa e mandou um recado a Will.

“ Aqui eu continuo atrás do prêmio para ajudar a minha família. Só que encontrei vários amigos bacana que vou levar aqui dentro e fora, encontrei uma pessoa excepcional que também vamos caminhar aqui dentro e o quanto a gente quiser lá fora .”

O ator afirmou que os sentimentos entre os dois são recíprocos. “ Michelle, temos sentimentos mútuos, estamos apaixonados ou o que vocês quiserem dar de nomenclatura ”, concluiu.