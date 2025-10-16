Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi, de 42 anos, voltou a chamar atenção ao falar sobre ciúme e fidelidade no casamento com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora afirmou que é “ assumidamente ciumenta ” e contou o que faria se descobrisse uma traição.

A coach não escondeu que o comportamento é diferente do que tinha em relacionamentos anteriores. “ Se quiser me chamar de abusiva, fica à vontade ”, declarou.

Durante a entrevista, Maíra respondeu sem rodeios quando questionada sobre uma possível infidelidade. “ Tacaria fogo nele ”, disse, antes de completar rindo: “ Não tacaria, mas um pedaço do membro assim, eu acho que vale perder. Por que não? ”. Segundo a influenciadora, já deixou claro para o marido que “ não existe concessão para isso ”.

Ela contou que já teve uma postura mais desapegada no passado. “ Eu sempre fui o tipo de mulher que eu falava assim: ‘se você me trair, é problema é seu, quem perde é você’ ”. Em seguida, explicou que passou a mudar a forma de ver o relacionamento. “ Eu não olhava a vida do outro, não queria saber o que tava fazendo. Agora, não. Primeiro porque eu entendi que se deixar solto, solto fica .”

Maíra defendeu o ciúme como demonstração de cuidado. “ Quem ama cuida ”, afirmou. “ Uma mulher ciumenta é aquela que identifica de longe, sente um faro que nem sabe explicar e fala: ‘Não, quero um oi para essa mulher’. É nesse nível .”

A influenciadora também contou que o marido comenta sobre esse comportamento. “ Às vezes o meu marido fala assim: ‘Ai, amor, você tá muito abusiva’. Eu falo: ‘Não, tem problema’. Eu sou com orgulho .”

O tema despertou curiosidade por causa do histórico amoroso de Maíra. Ela foi casada com o ator Arthur Aguiar, de 2017 a 2022, relação marcada por traições públicas. O ex chegou a lançar a música Regue o Amor, na qual pede perdão pelas infidelidades.

Atualmente, Maíra vive com Thiago Nigro, com quem iniciou o relacionamento em 2022. O casal negou ter começado o romance durante o antigo casamento de Thiago. Eles se casaram em segredo em setembro de 2023, em uma cerimônia luxuosa em Amparo (SP), e esperam a primeira filha juntos, Eloáh.