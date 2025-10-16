Instagram Nicole Bahls rebate críticas a Virginia e Vini Jr.: “Tem falas que me embrulham o estômago”

Nicole Bahls defendeu Virginia Fonseca e Vini Jr. após um vídeo viral em que um homem, que se apresenta como terapeuta e mentor, acusou a influenciadora de usar o jogador de futebol por interesse. A publicação, que ultrapassou 1 milhão de curtidas em uma semana, gerou grande repercussão nas redes sociais.

O caso ganhou destaque depois que o vídeo foi publicado no Instagram. O homem afirmou que o romance entre Virginia e Vini Jr. seria uma estratégia de marketing e não uma relação verdadeira, o que motivou a reação de Nicole Bahls.

No vídeo, o mentor diz que Virginia “ nunca quis o Vini Jr. ”, mas sim “ o que ele representa: status, validação e acesso a uma carreira internacional ”. Segundo ele, a influenciadora teria planejado o envolvimento com o jogador de forma calculada, incluindo viagens e publicações estratégicas.

“ Nada do que essa mulher faz é espontâneo. Cada post, cada viagem, cada polêmica, tudo isso é pensado. Ela não está vivendo uma história, ela está escrevendo uma campanha de marketing humano ”, afirmou o homem.

Ele também acrescentou que “ o erro não foi dele, foi dela, que quis forçar uma história para poder gerar engajamento e vender cada vez mais ”. O mentor ainda disse que “ a Virgínia não quer amor, ela quer poder. E o Vini Jr. foi só mais uma peça nesse jogo ”.

Nicole Bahls reagiu nos comentários da publicação. “ Se fosse um homem branco seria amor, né? Por ser um preto é interesse. Tem falas da internet que me embrulham o estômago ”, escreveu. A modelo e ex-participante de reality show criticou o tom das acusações e apontou racismo nas falas do terapeuta.

“ Virgínia não precisa de estar com ninguém por interesse, é uma mulher independente. Para de julgar os sentimentos dos outros, ainda mais você que é homem, não tem esse lugar de fala sobre sentimento de uma mulher ”, continuou Nicole.

A modelo encerrou o comentário com uma mensagem de apoio ao jogador. “ Vini Júnior pode, sim, ser amado e ser admirado. Cansada de ver falas racistas ”, concluiu.