Reprodução/Instagram/@catiafosneca Cátia Fonseca assume nova função no Grupo Globo

Catia Fonseca é o novo rosto do Globoplay Novelas. A grande novidade foi divulgada na última quarta-feira (15), quando a página da plataforma de streaming lançou uma campanha estrelada pela apresentadora, que deixou recentemente a Dança dos Famosos.

"A @catiafonseca tem uma nova paixão... E, pras fofoqueiras de plantão: ela tá cheia de opções, viu?" , diz a legenda do post. A mensagem faz referência ao vídeo promocional, que mostra a apresentadora preparando pipoca e se arrumando para um "encontro".

No fim da campanha, o público descobre que o compromisso da veterana é, na verdade, com as novelas turcas disponíveis no catálogo do Globoplay. "Esta noite promete", afirma Catia Fonseca no vídeo.





Nas redes sociais, fãs da ex-Band comemoraram a novidade e pediram que ela seja contratada para o elenco fixo do canal. "Amei a dica. Também amo as novelas do Globoplay. Amo a Catia", comentou um seguidor. "Feliz pela Catia! Ela merece tudo de melhor, sempre foi muito do bem! Adorei", escreveu outro.

Catia Fonseca na Globo

Em agosto, quando foi anunciada como integrante do elenco da Dança dos Famosos, a apresentadora já protagonizava alguns rumores sobre uma possível ida para o canal carioca. Na ocasião, ela disse ao gshow que o convite chegou em um momento especial de sua vida.

"Estou em um momento da vida que tem tudo a ver com isso. Eu era aquela pessoa que precisava ter tudo planejado. Pensei muito, fui maturando a ideia e comecei a perceber que havia coisas que eu queria fazer... e que nunca tinha me permitido", afirmou ela, que havia saído recentemente da Band.

Embora tenha deixado a Dança dos Famosos, a veterana se tornou presença constante em outros programas da emissora, como Altas Horas e Saia Justa.



