Instagram Ex de Thiago Nigro fala sobre superação após término de casamento

Camila Ferreira falou nesta terça-feira (19) sobre o processo de superar o fim do casamento com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. O relacionamento durou dez anos e terminou em janeiro de 2023. Três meses depois, o coach de finanças assumiu compromisso com Maíra Cardi, com quem se casou e espera um filho.

As declarações foram feitas em interação com seguidores no Instagram, quando Camila respondeu perguntas sobre a vida após o término. Ao ser questionada sobre como superar alguém, Camila foi direta.

“ É um processo: primeiro dói, depois dói menos... até que um dia deixa de ocupar espaço. O segredo é não pular etapas e, principalmente, aceitar que vai doer ”, escreveu.

Em outro trecho, completou: “ E quando passa, você olha pra trás e pensa: 'Nem foi tão difícil assim'. Mas aqui é sua nova versão falando ”.

A influenciadora também refletiu sobre o que aprendeu após a separação. “ Foram várias, na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação. Discernimento sobre quem escolho para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobre quem e o que realmente merece meu tempo e minha energia ”, declarou.

Em outra ocasião, Camila já havia feito uma ironia ao comentar o fim da união com Nigro. Ela citou o programa de emagrecimento criado por Maíra Cardi, atual esposa do ex-marido. “ Ano passado participei de um chamado programa 'Separa Você'. Deu certo ”, publicou.