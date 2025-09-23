Reprodução/Instagram Maíra Cardi

Maíra Cardi anunciou nesta terça-feira (23) que decidiu adiar a data do parto da filha Eloah para não prejudicar a saúde mental de Sophia, de seis anos. O nascimento estava previsto para 5 de novembro, mas a escola da primogênita alertou que a data coincide com uma apresentação considerada importante para a aluna.

Nas redes sociais, a coach explicou que estava no consultório médico para tratar do assunto.

“ Fomos chamados pela escola da Sophia, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloah ia nascer ”, contou.

Segundo Maíra, a princípio ela cogitou não comparecer ao evento escolar, mas acabou convencida pela orientação recebida.

“ Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã ”, relatou.

A instituição sugeriu formalmente que o parto fosse adiado, já que se trata de uma cesariana agendada.

“ Como é cesária, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade ”, disse Maíra.

Após consulta com o especialista, a decisão foi confirmada: a cesariana deverá ocorrer nos dias 6 ou 7 de novembro. O médico, no entanto, alertou que a reta final da gestação sempre envolve riscos de imprevistos.

“ Vai estar bem na reta final, vai ter todo esse risco de estar na apresentação e ter contração ”, explicou o profissional.