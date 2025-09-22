Reprodução/Tiktok/@cardinigro Maíra Cardi passa susto com porta de vidro durante gravidez

A empresária e coach fitness Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais um susto que viveu em sua casa com a chegada da primavera. Grávida de Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, ela publicou um vídeo no TikTok nesta segunda-feira (22) mostrando uma porta de vidro estilhaçada no chão e relatou a preocupação com os riscos da situação durante a reta final da gestação.

Em suas redes, Maíra detalhou o momento de tensão.

"Acabei de passar por um susto enorme. Sou zero chorona, mas na gravidez a gente fica mais sensível. Parece que tudo acontece de uma vez só. A casa é toda de vidro, e desta vez caiu. Eu estava na sala e levei um susto muito grande" , contou.

A empresária explicou que, ao perceber que a cortina da sala estava tremendo, abriu a persiana e viu a porta de vidro se estilhaçando.

"Fiquei morrendo de medo. A casa é toda de vidro, eu não sabia para onde ir. Fiquei apavorada!", desabafou.

Ela ainda afirmou que chegou a pensar que poderia se machucar gravemente: "É uma porta muito grande. Falei 'vou morrer, vai voar vidro na minha cabeça'. O teto desta casa também é de vidro, então ficava com medo de passar em todo lugar..."

O acidente envolveu até o aquário da casa, que acabou sendo atingido pelos estilhaços.

"A porta caiu em cima do aquário, quebrou e o peixe foi sugado para fora. Depois de uns dez minutos, Thiago falou 'o peixe morreu'. Quando fui olhar, ele ainda estava respirando. Peguei um copo d'água e o coloquei dentro. Salvamos o peixe, pelo menos", comemorou a empresária.

Além do susto, Maíra relatou que a gestação tem sido um período de tensão e ansiedade.

"Comecei a passar mal, estou prestes a parir. No mês que vem ela já nasce. Fui lá na obra e está muito longe de estar pronta. Acho que Eloáh vai nascer e não vai ter casa nova. Só que nosso contrato de aluguel já venceu, então não sei o que vai ser, para onde a gente vai... São muitas coisas juntas ao mesmo tempo", explicou.

A empresária também falou sobre os impactos da gravidez em sua saúde e bem-estar.

"Estou com muita falta de ar e não consigo dormir há uns 30 dias. Estou chorando pela privação de sono. Morro de medo de ter depressão pós-parto de novo, acordo umas seis vezes para fazer xixi... Com o Lucas [seu primogênito] foi assim. Tudo junto! São muitas informações para uma grávida dramática. Toda grávida é dramática", afirmou Maíra.