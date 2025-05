Divulgação/TV Globo A TV Globo convidou jornalistas e influenciadores para a apresentação do "Chef de Alto Nível".





"Chef de Alto Nível" , novo reality gastronômico da TV Globo, terá Ana Maria Braga no comando. A apresentadora, estreante no horário nobre, inclusive, é referência para os próprios mentores do programa.







Na apresentação para a imprensa feita nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio — na qual o Portal iG esteve presente, a admiração foi clara. Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto deixaram o lado especialista para expor a idolatria.



Carlo Milani, diretor-geral do reality, chegou a brincar com os colegas, aos quais se referiu como "puxa-sacos" de Ana Maria Braga. Rodrigo Dourado, diretor de gênero, seguiu a mesma linha. Apesar das brincadeiras, os dois também a elogiaram.



"Eu morro de vergonha quando começam a falar assim comigo. Dá vontade de abrir um buraco no chão e entrar", reagiu a veterana, em meio à enxurrada de elogios.

De fãs a colegas? Veja o que os mentores falaram

Guilherme Giagio/Portal iG Rodrigo Tapias, produtor executivo, Rodrigo Dourado, diretor do gênero Realities, e diretor-geral Carlo Milani também falaram no evento de apresentação.





Alex Atala: "Eu sou o puxa-saco 1, e tem o puxa-saco 2 que é o Jeffinho [Jefferson Rueda] [...] Às vezes, a gente está na cozinha, no meio daquela emoção, na tensão de buscar o melhor de cada um. De repente, alguém toca nas suas costas: é a Ana Maria Braga. Você desmonta, é uma delícia".



Renata Vanzetto: "Eu não tenho como não citar a Ana. Ela é mãe, professora, amiga. Poder trabalhar com ela, para mim, de verdade, não tenho nem palavras. Nós três falamos muito sobre isso".

Jefferson Rueda: "Eu estou adorando fazer essa mentoria dos cozinheiros ao lado da Renata, do Alex, além de toda troca com a Ana Maria. Não veja a hora de o programa estar no ar para saber a reação do público".