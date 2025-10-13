Redes sociais Virginia Fonseca é multada por pilotar jet-ski sem colete e habilitação

A influenciadora Virginia Fonseca será multada após ser flagrada pilotando um jet-ski sem colete salva-vidas e sem habilitação em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A informação foi publicada com exclusividade pelo colunista Andrei Lara, de O Dia, após denúncia registrada na Capitania dos Portos de Itacuruçá (RJ).

Em nota enviada à coluna, a Marinha informou que a Delegacia da Capitania dos Portos constatou que a moto aquática usada por Virginia estava sem identificação visual e era conduzida por uma pessoa sem habilitação náutica. Além disso, o veículo transportava dois passageiros sem coletes salva-vidas, equipamento obrigatório por lei.

O episódio ocorreu durante o fim de semana, quando Virginia aproveitava dias de descanso em sua casa no condomínio Portobelo, em Mangaratiba (RJ), ao lado das amigas Duda Freire e Lídia Souza, e dos filhos. Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostraram o grupo pilotando jet-skis sem o uso dos equipamentos de segurança exigidos.

Marinha confirma infrações e alerta sobre riscos

De acordo com a nota oficial, a empresa proprietária do jet-ski será multada pelas três infrações cometidas, conforme previsto na NORMAM-212/DPC. As penalidades serão aplicadas conforme o Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Decreto nº 2.596/1998), que prevê multas e outras medidas administrativas.

A Marinha explicou a importância da condução segura de motos aquáticas, informando que a habilitação válida e o uso de equipamentos de segurança são fundamentais para prevenir acidentes e preservar vidas. O órgão também orientou sobre a necessidade de respeitar banhistas, embarcações e as condições de navegação.

O caso ocorre poucos dias após a cantora Ludmilla ser multada em mais de R$ 4 mil por pilotar jet-ski sem colete e habilitação na mesma região da Costa Verde.