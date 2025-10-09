Reprodução/ Instagram @virginia/ TV Globo/ Instagram @vinijr Virginia, Ana Maria Braga e Vini Jr.

Ana Maria Braga, de 76 anos, surpreendeu os espectadores no "Mais Você" desta quinta-feira (9). Durante a exibição ao vivo do matinal comandado por ela na Globo, a titular resolveu falar do rompimento polêmico entre Virginia Fonseca e Vini Jr., jogador do Real Madrid.

Os dois vivenciavam um romance, mas o affair chegou ao fim após o vazamento de conversas íntimas do atleta com outra mulher enquanto se relacionava com a ex-mulher de Zé Felipe.

"Será que o Vini Jr. está bem, Tati?", questionou ela, levando Tati Machado a uma crise de risos. "Ele andou soltando um comunicado, pedindo desculpas para a Virginia", emendou Machado, em referência à retratação pública do jogador.

"Não tinha nada de namoro, mas o negócio estava ficando sério", continuou Tati. "Estava. Ela [Virginia] foi para lá [Madri] três vezes. Fofoca é comigo mesmo", prosseguiu a titular do "Mais Você".

Em seguida, Ana Maria ainda afirmou que a polêmica estaria alçando Virginia ao reconhecimento internacional, já que a mídia espanhola também tem acompanhado os desdobramentos do affair e do rompimento conturbado.

"Ela está ficando famosa internacionalmente", opinou Braga.

Repercussão

Os espectadores do programa matutino da Globo também se pronunciaram em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.