Reprodução/Instagram/@henrique_fogaca74 Henrique Fogaça explica saída do MasterChef Confeitaria

O chef Henrique Fogaça lamentou o acidente ocorrido nesta quarta-feira (8) no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, região central de São Paulo. Uma explosão de gás causou o desabamento parcial do imóvel e deixou três funcionários feridos. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil.

Em nota enviada ao iG Gente, Fogaça afirmou acompanhar o caso de perto, mesmo estando fora do país.

“ O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate ”, diz o texto.

O chef também expressou solidariedade às vítimas.

“ Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária .”

Entretanto, Fogaça explicou que não possui vínculo societário com o restaurante.

“ É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento. ”

Vale ressaltar que no próprio Instagram do chef, na bio, o nome do restaurante aparece listado entre os projetos com o envolvimento de Fogaça.

Print do Portal iG Instagram do chef Henrique Fogaça









O chef ainda declarou estar em contato constante com os responsáveis pelo restaurante e autoridades.

“ Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes .”

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam no local no momento da explosão. Quatro foram resgatadas e levadas a hospitais da região. Uma pessoa morreu.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que sete viaturas e o helicóptero Águia foram acionados para o resgate. Técnicos da Defesa Civil e da Perícia Científica investigam o que causou o vazamento de gás que provocou o desabamento.