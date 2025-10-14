Reprodução/Instagram/@marianaxavieroficial Mariana Xavier anda de metrô e reclama

Mariana Xavier usou suas redes sociais para compartilhar uma experiência comum na vida de milhões de brasileiros: pegar o metrô lotado. Na segunda-feira (13), a atriz reclamou da superlotação durante o trajeto de volta para casa após participar de um evento.

"Tá puxado, MetrôRio. Voltei de metrô hoje, na hora do rush, cinco horas da tarde. Eu tenho o privilégio de não precisar andar de metrô sempre. Então, normalmente, quando pego metrô, não é nesse horário", contou ela nos stories.

Mariana relatou ter sentido na pele o que muitos trabalhadores enfrentam diariamente: pagar caro pela passagem e ainda viajar sem nenhum conforto. A artista fez um apelo por melhorias no transporte público.





"Mas hoje eu pude sentir na pele o que vive o trabalhador do Rio de Janeiro, que paga R$ 7,90 de passagem e vem espremido igual sardinha. Complicado, né? Vamos dar uma melhorada aí, hein?", finalizou.

Mariana Xavier, de 45 anos, ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Marcelina na série de filmes Minha Mãe é Uma Peça, estrelada por Paulo Gustavo (1978-2021).

Namoro à distância

A artista usou suas redes sociais, no início de outubro, para compartilhar uma foto ao lado do namorado, o diretor de cinema Guido Antonini. Os dois vivem um relacionamento à distância, e a atriz contou que conseguiram aproveitar um tempinho juntos na casa dele, em São Paulo.

Na imagem publicada ao lado do seu amor, em clima de romance, a famosa refletiu:

"Namorar à distância tem dessas: a saudade aperta, mas também ensina. A gente valoriza cada encontro, cada abraço, cada detalhe do cotidiano que passa a ser especial. E, ao mesmo tempo, existe a beleza de preservar a individualidade! De ter espaço para o trabalho, para as amizades, para a família, para o próprio silêncio. No fim, tudo isso só fortalece o que estamos construindo: um amor que se mostra presente, mesmo quando está longe", disse ela em legenda num post de seu Instagram.