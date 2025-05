reprodução/tv senado Virginia Fonseca

Nesta terça-feira (13), a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, prestou depoimento à CPI das Bets no Senado Federal, em Brasília, após convocação da senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS). O humorista Rafa Chalub, conhecido por seus comentários ácidos, não perdeu a oportunidade de satirizar a situação em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

"Mas a culpa não é dela, a culpa é de quem segue", brincou o comediante, imitando trechos do depoimento da digital influencer. No conteúdo, ele ironiza as respostas dadas por Virginia, especialmente sobre sua relação com casas de apostas.





O que Virginia disse na CPI?

A influenciadora, que já promoveu plataformas de jogos online, negou qualquer vínculo com um suposto " cachê da desgraça " — termo usado para se referir a um modelo em que celebridades receberiam porcentagem sobre as perdas de apostadores.

Em seu depoimento, Virginia afirmou que seu contrato previa um bônus de 30% apenas se ela dobrasse os lucros da empresa, meta que não foi alcançada. "Nunca recebi um real a mais do que o combinado em publicidade", declarou.

A defesa da influenciadora recorreu ao STF para garantir seu direito ao silêncio em perguntas que pudessem incriminá-la, decisão assinada pelo ministro Gilmar Mendes.