A influenciadora digital Sthefane Matos, conhecida como Sthe Matos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para se pronunciar sobre a polêmica com MC Mirella e Dynho Alves. A baiana explicou por que demorou a pedir desculpas à cantora e afirmou que o episódio em “ A Fazenda 13 ” foi um dos momentos mais difíceis da vida dela.

O desabafo ocorreu após Mirella relembrar a situação em entrevista ao programa “ De Frente com Blogueirinha ”, exibido na segunda-feira (29). A funkeira comentou a relação de Dynho com Sthe dentro do reality e disse que recebeu relatos de outros participantes, incluindo Rico Melquiades, campeão da edição.

Em vídeos publicados no Instagram, Sthe reconheceu que nunca tinha se desculpado diretamente com Mirella.

“ A Fazenda foi uma fase terrível na minha vida, onde desencadeou várias coisas. Naquele momento, eu só queria sumir, não queria falar daquele assunto ”, afirmou.

No relato, a influenciadora disse que amadureceu desde então e que a situação não poderia passar despercebida.

“ Eu amadureci muito, eu já enxergo a vida hoje com outra perspectiva e, eu como mulher casada, não poderia ver esse vídeo e deixar passar como se nada tivesse acontecido (...) Eu acho muito importante a gente reconhecer os erros e pedir perdão ”, declarou.

Sthe também mostrou mensagens enviadas para Mirella, nas quais pediu desculpas pelo impacto negativo.

“ Do fundo do meu coração, quero te pedir desculpas por tudo o que lhe causei, por ter feito parte de um momento ruim da sua vida. Pra mim também foi um dos piores momentos da minha vida. Eu senti vergonha, culpa, passei por um processo depressivo ”, escreveu.

A influenciadora ainda disse que gostaria de se aproximar da funkeira.

“ Sei que você é uma menina de coração bom, e se algum dia tivermos a oportunidade de nos conhecer e conversar, será muito especial pra mim ”, completou.

Já Mirella contou que não quis conversar com Dynho após a saída dele do programa.

“ Eu nem quis falar com ele, a gente se falou no WhatsApp, mandou mensagem. A galera que tava no confinamento também me mandou mensagem, começaram a falar as coisas. Rico também falou muito comigo, explicou o que aconteceu lá, enfim. Sabe o que é engraçado? Quando ele saiu da Fazenda eu gostava muito da garota que tava envolvida [Sthe Matos] ”, disse.