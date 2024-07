Reprodução Record TV/ Instagram Kevelin Gomes não avalia a troca de mensagens de cunho sexual como traição pela falta de contato físico

Pivô da separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, Kevelin Gomes veio a público comentar a polêmica que protagoniza ao lado dos dois famosos. No último domingo (14), ela explicou o caso que teve com o atleta durante participação no "Domingo Espetacular", da Record TV.





"Eu sabia da gravidez. Mas não questionei. Como estava agindo profissionalmente com ele, a vida dele era uma parte que não me interessava. A consciência deveria ser dele, não minha. Até porque eu sei que ele não conversava só comigo. Sei de outras mulheres do meu ciclo. Mas não vou fazer a exposição", iniciou.





"Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito muito grande por parte dele. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não", acrescentou.





Ainda que não tenha tido contato físico com Yuri, Kevelin declarou que os dois continuaram conversando durante o relacionamento dele com a ex-técnica do "The Voice Brasil". “Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento. Ele me mandava mensagens, mas nunca saiu disso”, garantiu.





Durante o programa, a produtora de conteúdo adulto se emocionou e pediu perdão à Iza e também a Nala, bebê que a cantora espera, fruto do antigo relacionamento com Yuri Lima. "Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras", pontuou.





"Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em certo patamar. Eu até peço desculpas a ela, e a Nala, até dá vontade de chorar. Me emociono pela história. Minha mãe criou sozinha minha irmã e eu, por conta de uma sacanagem semelhante", finalizou.

