Instagram Thiago Nigro é internado durante celebração de renovação de votos, diz Maíra

Maíra Cardi, de 42 anos, revelou nesta terça-feira (7) que o marido, Thiago Nigro, de 35 anos, precisou ser internado durante as comemorações da renovação de votos do casal, coincidindo com o aniversário do coach financeiro. “ O noivo está internado, gente ”, escreveu a influenciadora nas redes sociais.

As celebrações começaram na segunda-feira (6) no Lake Vilas, hotel-fazenda de luxo em Amparo, interior de São Paulo. O local foi reservado exclusivamente para o casal e convidados, com diárias que variam entre R$ 4 mil e R$ 18 mil.

O evento segue até sexta-feira (10) e inclui cinco festas temáticas inspiradas em diferentes culturas e períodos históricos. Cada dia tem um dress code específico, planejado para tornar a celebração única e interativa.

O segundo dia, nesta terça, contou com festa viking. Convidados precisaram usar fantasias e experimentar comidas típicas, inclusive comer com as mãos, como faziam os antigos guerreiros nórdicos, segundo explicou Maíra nas redes sociais.

Além da programação festiva, o evento também incluiu atividades de lazer e entretenimento para os convidados, com foco em experiências exclusivas, conforto e interação, características do Lake Vilas, conhecido por seu padrão de luxo.

Apesar da internação de Thiago Nigro, Maíra não detalhou o motivo nem o tempo previsto de hospitalização, apenas explicou o acontecimento de forma leve.