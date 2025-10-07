Reprodução/Instagram/@veraviel Vera Viel relembra primeiro diagnóstico de câncer

A modelo Vera Viel, de 49 anos, relembrou na última segunda-feira (6) o aniversário de um ano do diagnóstico de câncer e falou sobre a cirurgia para a retirada do tumor. Ela destacou a importância da fé e perseverança no decorrer do tratamento.

"Essa semana, para mim, é de muitas lembranças. Dias que antecedem o meu aniversário, que no ano passado foi marcado por muitas incertezas e medos, enquanto aguardava o diagnóstico de um câncer. Os dias pareciam intermináveis até que o resultado chegou", iniciou.

A esposa de Rodrigo Faro contou que esse foi um dos maiores desafios que já enfrentou e compartilhou a experiência religiosa que viveu durante o processo cirúrgico.





"O meu aniversário foi marcado por uma cirurgia e um encontro sobrenatural com Deus. Hoje eu só sei te agradecer, meu Deus!!!", finalizou.

Vera descobriu um tumor raro na coxa e passou por uma cirurgia para remover o nódulo em outubro de 2024.

Vera Viel apoia Val Marchiori

Após Val Marchiori revelar que foi diagnosticada com câncer, a famosa contou que recebeu apoio de Vera Viel e Rodrigo Faro. E que eles foram cruciais nessa etapa.

A esposa de Rodrigo Faro demonstrou solidariedade à apresentadora e disse estar em oração para que ela se recupere plenamente.

"Entrega nas mãos de Deus. Val, Deus não vai te desamparar, assim como ele me curou de um sarcoma maligno, vai te curar também, ore todos os dias, entrega sua vida a Ele" , começou ela, por meio do Instagram, onde é seguida por mais de 5,6 milhões de seguidores.

"Eu e o Rodrigo estaremos aqui em oração, isso não é uma sentença de morte, você vai ver, somente um processo para depois você testemunhar o milagre de Deus. Fica bem", acrescentou.