Reprodução/Youtube Ratinho em entrevista para Leda Nagle

O apresentador Ratinho comentou nesta segunda-feira (6) sobre a alteração do horário de seu programa no SBT, que passará a ser exibido às 21h30 às segundas-feiras por causa da estreia do The Voice. Ele disse estar surpreso com a decisão e demonstrou insatisfação com a nova grade horária.

A declaração foi dada ao programa Massa FM, onde Ratinho fez um desabafo sobre a mudança inesperada.

" Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, fiquei pescando ", afirmou.

O apresentador explicou que a alteração o deixou chateado e que o público merecia mais consideração.

" Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha ", declarou.

The Voice estreia com novo júri no SBT

O The Voice estreia nesta segunda-feira no SBT, apresentado por Tiago Leifert. O programa conta com Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a dupla Matheus e Kauã como jurados, formando o novo time de avaliadores. A produção é assinada por Boninho, ex-Globo.

A alteração ocorre em um período de ajustes na programação do SBT, que prioriza novas atrações e eventos especiais. A mudança de horário para o programa de Ratinho é temporária e vale enquanto durar a temporada do The Voice.