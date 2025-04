Reprodução/Internet Reality de Boninho terá referência a Silvio Santos

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, registrou oficialmente o nome Casa do Patrão no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), indicando que esse será o título do reality show que está desenvolvendo para o SBT.

A movimentação, revelada pelo portal Leo Dias, ocorreu em 12 de março e revela o logotipo da futura atração, que faz referência direta ao apelido usado para Silvio Santos (1930-2024) nos bastidores da emissora. O projeto está sendo tratado como uma das principais apostas do SBT para os próximos meses.

Em março, Boninho havia publicado uma imagem nas redes sociais que exibia um objeto semelhante ao logotipo registrado no INPI. “Estamos perto de mostrar essa novidade! CP 2025”, escreveu ele, reforçando que o reality está próximo de ser anunciado oficialmente.

The Voice estará no SBT

Além do novo programa, Boninho também confirmou seu retorno ao comando do The Voice Brasil, reality musical que voltará ao ar pelo SBT. Um vídeo exibido durante um evento interno da emissora mostrou Tiago Leifert anunciando que será o apresentador da nova fase da atração.