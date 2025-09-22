Reprodução/Instagram/@milenepavoro Milene Pavorô comandará novo programa no SBT

A assistente de palco do Programa do Ratinho, Milene Pavorô, ganhará a oportunidade de comandar uma nova atração no SBT em 2026. Ela confirmou o projeto durante sua participação no Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (21).

A novidade foi revelada por Patricia Abravanel durante o quadro "Qual É a Música", no qual Milene era uma das convidadas.

"É verdade que você está fazendo com o SBT um novo projeto que ainda não pode falar?", perguntou a filha de Silvio Santos (1930-2024).

"Sim, em janeiro... aguardem! Tem um projeto maravilhoso aqui no SBT, estou muito feliz. Vai ser um sucesso", respondeu a comediante. "Já começou a gravar?", questionou Patrícia.





"Já começou, Pati! E é muito a minha cara. Tenho certeza de que todo mundo vai amar, está muito legal", contou a contratada do SBT.

"Você não queria falar, mas eu já falei. Vai ser um sucesso! Vocês vão ver a Pavorô 'pavorando'", ressaltou Milene.

Milene Pavorô iniciou sua carreira artística como bailarina. Aos 15 anos, já dava aulas de jazz e fazia parte do balé de grupos de hip hop e axé music.

Ela ganhou um concurso de dança no programa da Carla Perez, em 1999, sendo convidada para integrar o elenco do Fantasia (1997-2008), onde atuou como bailarina.

Retornou ao SBT em 2004, quando passou a participar do Programa Silvio Santos. Nessa época, conciliava as gravações com o trabalho como dançarina do cantor Leonardo.

Milene ficou conhecida pelo sotaque caipira e pelos bordões "pavorô" e "aí eu dou valor".