Instagram Gabriel David rebate Brunna e dispara: "Virou uma agressão"

Gabriel David respondeu nesta terça-feira (30) às declarações de Brunna Gonçalves sobre a saída dela da Beija-Flor de Nilópolis. O presidente da Liesa afirmou que as críticas da bailarina são “ uma narrativa mentirosa ” e rejeitou a ideia de que a decisão tenha ligação com Ludmilla.

A fala foi publicada no Instagram em resposta direta ao posicionamento da ex-musa.

“ Cara, que loucura, sério. Acho que as pessoas elas fogem da vida real, assim, começam a acreditar na própria mentira que elas contam na internet ”, disse Gabriel.

Segundo ele, o discurso de Brunna atinge não só sua imagem, mas também familiares e a própria agremiação.

“ Virou uma agressão não só a mim, a minha esposa, virou uma agressão à minha família, virou uma agressão à minha escola do coração, virou uma agressão à escola que meu pai criou junto com uma comunidade de onde ele veio com toda a história, com todo o amor do mundo ”, afirmou.

Posição da Beija-Flor e defesa de Giovanna Lancellotti

Gabriel explicou que a Beija-Flor não adota a figura de musa em seu desfile, e que Giovanna Lancellotti não ocupa tal posto. Ele disse que a atriz participa em um espaço específico destinado à família dele há mais de 40 anos. “ Ela não tá tirando o lugar de ninguém, ela nunca tirou o lugar de ninguém. Ela ocupa um lugar da minha família ”, declarou.

O dirigente também negou que Giovanna tenha representado orixás ou ancestralidade em apresentações da escola. Segundo ele, a atriz foi convidada por integrantes da comunidade para encenar a família Beija-Flor em uma coreografia.

“ A Giovana em momento algum na apresentação tá representando um orixá ou representando ancestralidade. Ela representa a família Beija-Flor ”, explicou.

Gabriel criticou a forma como Brunna conduziu a discussão, classificando as falas dela como desrespeitosas. “ Esse papo de tentar diminuir alguém em cima do palco que tá fazendo aquilo ali em prol de uma comunidade é muito feio ”, afirmou.

Ele também comentou a ausência de Ludmilla no casamento com Giovanna, dizendo que não houve quebra de relação. Gabriel relatou que a cantora conversou com ele sobre não poder se apresentar na festa e que o problema se limitou à falta de contato com Giovanna.

O presidente explicou que a saída de Brunna não foi isolada. Outros destaques também deixaram de desfilar no chão da escola, decisão atribuída a ajustes artísticos. “ Não é sobre uma pessoa, é sobre uma escolha da escola ”, disse.

Gabriel ainda lembrou que a ex-musa participou pouco da rotina da Beija-Flor. Ele criticou a falta de engajamento em eventos e a tentativa de associar a imagem da escola a produtos comerciais. “ Você sabia de todos os eventos que existiam, mas você se limitava a ir só naqueles que eram o mínimo possível para desfilar ”, apontou.

Ao encerrar o vídeo, Gabriel disse não guardar ressentimentos, mas pediu respeito às escolhas da agremiação. “ No fundo do meu coração, não desejo nada de mal para ninguém. Não é da minha índole, não é do meu caráter e nem da minha família também ”, concluiu.